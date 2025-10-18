Войска РФ ночью попали в энергетический объект в Черниговской области, без света 17 тысяч потребителей

В Черниговской области ночью 18 октября было попадание в энергообъект (Фото: pixabay.com)

В Черниговской области в результате российского обстрела в ночь на субботу, 18 октября, без электроснабжения остались около 17 тысяч абонентов, сообщает Черниговоблэнерго.

По данным компании, оккупанты попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроэнергии.

Реклама

Ночью российские оккупанты атаковали Украину тремя ракетами С-300 и 164 ударными БпЛА. В Запорожье в результате удара шахедами загорелось одно из учебных заведений, сообщили в ОВА.

В Полтаве в результате ночного удара российских шахедов вспыхнул пожар на складе предприятия площадью 1500 кв. м, пострадавших нет.

Также взрывы раздавались на Харьковщине. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.