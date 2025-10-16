В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменили экстренные отключения электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в ночь с четверга на пятницу, с 16 на 17 октября, отменили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили представители ДТЭК.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

Реклама

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.

Днем 16 октября, как сообщали в Укрэнерго, в городе Киев, а также в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Запорожской, части Черновецкой, Хмельницкой областях пришлось вводить экстренные отключения света.