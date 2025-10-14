В Сумской области из-за обстрелов российскими оккупантами ввели графики аварийных отключений света (Фото: ГУ ГСЧС в Сумской области)

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов, сообщили в Министерстве энергетики в Telegram.

Обновлено в 22:45. В ДТЭК заявили, что экстренные отключения в Днепропетровской области тоже отменены.

Обновлено в 18:59. В ДТЭК сообщили, что экстренные отключения в Киевской области отменены.

Аварийные отключения действуют в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области аварийно обесточили только промышленных потребителей. В Черниговской области действуют три очереди почасовых отключений.

Ранее представители Сумской ОВА и АО Сумыоблэнерго сообщили о введении графиков аварийных отключений в Сумской области.

«Сейчас ГАВ действуют для 1 и 2 очередей потребителей. Напомним, графики аварийных отключений (ГАВ) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок необходимо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это — аварийная ситуация. Это НЕ графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки», — заявили чиновники.

Как напомнили в Сумской ОВА, единственная причина применения любых ограничений — это военная агрессия России против украинского народа и повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией РФ.

«Информация при аварийных отключениях электроэнергии отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении», — подытожили они.

Позднее представители компании ДТЭК заявили, что в Днепропетровской области, в Донецкой области, в трех районах Киевской области экстренные отключения электричества.

«По команде Укрэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях (Броварском, Обуховском и Бориспольском районах) применены экстренные отключения», — заявили они.

Как ранее сообщали в ГСЧС, армия страны-агрессора РФ в ночь на вторник, 14 октября, нанесла удар по городу Сумы. В результате российской атаки вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Во время ликвидации пожара специалисты ГСЧС обследовали территорию обстрела. Все очаги горения потушили. По данным спасателей, обошлось без погибших и пострадавших.

В Сумской ОГА порзднее отметили, что в течение суток российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.