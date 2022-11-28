В большинстве регионов налажены только стабилизационные отключения — Зеленский 28 ноября, 01:45 Ситуация энергетиками контролируется (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel/File Photo)

В большинстве областей Украины в воскресенье, 27 ноября, уже действовали только стабилизационные графики отключений электроэнергии. Ситуация энергетиками контролируется.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«После массированного удара террористов в прошлую среду изо дня в день возобновляли генерацию и поставки электричества. По состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов страны действуют только стабилизационные графики отключений. Ситуация энергетиками контролируется», — отметил президент Украины.

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Ранее энергохолдинг ДТЭК подтвердил, что ситуация в энергосистеме Украины остается очень сложной, поэтому по всей стране, в частности в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

В то же время в компании прилагают усилия, чтобы жители Киева имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко предположил, что уже в воскресенье, 27 ноября, столица вернется в плановые графики отключений электроэнергии.