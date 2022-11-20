Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшие дни при отсутствии обстрелов — Укрэнерго 20 ноября, 00:25 Отключение света во Львове 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko/File Photo)

Ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может улучшиться. Необходимое условие — отсутствие обстрелов.

Об этом сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в интервью 1+1.



«Если обстрелов не будет, то через несколько дней ситуация в энергосистеме будет лучше. Если будут новые обстрелы, мы будем готовы возобновлять снова и снова», — отметил чиновник.

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Кудрицкий указал, что граждане должны быть готовы к возможным значительным перерывам в энергоснабжении.

Однако, по его словам, в то же время потребители электроэнергии должны понимать: «Если где-то выключили свет, значит, кто-то там, далеко, на подстанции, на электростанции уже занимается ремонтом».