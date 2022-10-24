Отключение света в Украине и Киеве. Где не будет электроснабжения и где посмотреть адреса и график отключений 24 октября, 16:03 Отключение света в Киеве и Украине — график и список адресов (Фото:Pixabay.com)

После ночных обстрелов Украины принято решение о новых отключениях света для экономии энергии и обеспечения электричеством необходимых отраслей.

В Украине с 24 октября предупредили о новых отключениях электроэнергии. По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 9:24 начались стабилизационные отключения света. Кроме того, поставщик света готовит новые графики веерных отключений .

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Веерные отключения света в Киеве происходят по графику, который можно найти на сайте ДТЭК или проверить на сайте Yasno.

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Все адреса можно увидеть на сайте ДТЭК, а проверить свой дом можно, заполнив форму на сайте Yasno .

Украинцев предупреждают, что отключения могут начинаться раньше или позже сроком до получаса, поскольку какое-то время тратится на подключение-переподключение.

Кроме того, Укрэнерго сообщает, что отключение света с 24 октября будет в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве.

Отключение света с 24 октября / Фото: facebook.com/dtekkem

Отключение света в Киеве происходит по графикам, все пользователи разбиты на 3 группы. Каждая группа будет отключаться по определенному графику.

График отключения света по группам

График отключения света в Киеве по группам / Фото: dtek-kem.com.ua

В Укрэнерго призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Что делать для экономии света

включать энергоемкие приборы поочередно;

максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00;

выключать энергоемкие приборы от сети, когда они не используются;

ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.

«Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных потребителей. Пока это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет», – отмечают в ДТЭК Киевские электросети.