Отключение света в Украине и Киеве. Где не будет электроснабжения и где посмотреть адреса и график отключений
Отключение света в Киеве и Украине — график и список адресов (Фото:Pixabay.com)
После ночных обстрелов Украины принято решение о новых отключениях света для экономии энергии и обеспечения электричеством необходимых отраслей.
В Украине с 24 октября предупредили о новых отключениях электроэнергии. По распоряжению НЭК Укрэнерго, в Киеве с 9:24 начались стабилизационные отключения света. Кроме того, поставщик света готовит новые графики веерных отключений .
Веерные отключения света в Киеве происходят по графику, который можно найти на сайте ДТЭК или проверить на сайте Yasno.
Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Все адреса можно увидеть на сайте ДТЭК, а проверить свой дом можно, заполнив форму на сайте Yasno .
Украинцев предупреждают, что отключения могут начинаться раньше или позже сроком до получаса, поскольку какое-то время тратится на подключение-переподключение.
Кроме того, Укрэнерго сообщает, что отключение света с 24 октября будет в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Киевской областях и Киеве.
Отключение света в Киеве происходит по графикам, все пользователи разбиты на 3 группы. Каждая группа будет отключаться по определенному графику.
График отключения света по группам
В Укрэнерго призвали держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.
Что делать для экономии света
- включать энергоемкие приборы поочередно;
- максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00;
- выключать энергоемкие приборы от сети, когда они не используются;
- ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.
«Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных потребителей. Пока это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет», – отмечают в ДТЭК Киевские электросети.