На Закарпатье некоторым базам отдыха в субботу и воскресенье не выключали свет: ОВА вызывает представителей облэнерго 29 января, 18:07 Некоторые базы отдыха в Хустском районе бесперебойно были со светом, когда в других населенных пунктах его отключали (Фото:Nikola Johnny Mirkovic\unsplash)

На Закарпатье в некоторых населенных пунктах Хустского района, где расположены базы отдыха, не было отключений света в субботу и воскресенье, 28−29 января, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram.

По его словам, там была бесперебойная подача электроэнергии в то время, когда в других городах и селах свет давали по графику.



В связи с этим на заседании совета обороны области 30 января заслушают представителей компании Закарпатьеоблэнерго, после чего планируют принять меры реагирования.

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Как отметил Микита, поставки электричества в рамках графиков уже возобновлены.

В пятницу, 27 января, в компании Yasno сообщили о значительном дефиците мощностей в энергосистеме Украины. Поэтому украинцев просили быть экономнее в выходные.

