Жители Киевской области перекрывали дороги из-за отсутствия света, глава ОВА вмешался

Перекрытие дороги в Гореничах, где, согласно сообщениям, света нет уже четвертый день (Фото: Кадры видео Реальный Киев via Telegram)

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник призвал жителей Киевской области не перекрывать дороги из-за длительного отсутствия электроснабжения после появления сообщений о таких акциях в Гореничах и Софиевской Борщаговке.

«Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит восстановление света. Наши энергетики работают непрерывно, в сложных морозных условиях, чтобы как можно быстрее подключить все дома, каждый дом в самом отдаленном уголке региона», — заявил Калашник, обращаясь к жителям Киевской области.

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Чиновник написал, что он сам проживает на Левобережье, где действуют экстренные отключения, и в его квартире тоже «прохладно» и нет света, поэтому он понимает переживания людей и их состояние.

«Аварийных отключений на этой неделе из-за массированных атак врага, который дерзко пользуется временем, учитывая серьезную непогоду, очень много, и работа над ними продолжается круглосуточно. В это время особенно важно сохранять спокойствие и держаться вместе», — подчеркнул глава ОВА,

Калашник заверил, что видит все сообщения жителей Киевской области и «никто не оставлен один на один с проблемой».

«По плану, до конца дня во всех малых и крупных населенных пунктах будет восстановлен свет. Могут остаться незначительные локальные аварии по разным причинам, но один на один с темнотой жителей никто не бросит», — заверил чиновник.

До этого Telegram-канал Реальный Киев опубликовал видео перекрытия дороги жителями Гореничей, у которых, согласно сообщению, нет электричества уже четвертые сутки.

Telegram-канал Вишневе News сообщил также о том, что местные жители из-за отсутствия света перекрыли проезд по улице Соборная в Софиевской Борщаговке.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила 11 января, что 9 января россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за время полномасштабной войны.

В ДТЭК заявили, что сейчас в украинской энергосистеме фиксируют самую сложную ситуацию за эту зиму. Экстренные отключения частично действуют в Киеве и области, а также в Днепропетровской области.