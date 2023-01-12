В Укрэнерго дали оптимистический прогноз по свету на выходные 12 января, 02:38 Вечерний Киев без света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В связи с потеплением объемы отключения электроэнергии в эти выходные могут уменьшиться. В настоящее время энергетики делают все, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время национального телемарафона.



«На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче «упаковать» потребление в тот объем генерации, который мы имеем», — заявил он.

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Кудрицкий также добавил, что энергетики делают все, чтобы увеличить объем генерации электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на 10 января ситуация со светом в Киеве остается сложной. Жителям столицы нужно быть готовым к отключениям и в светло-серых зонах графика.

В компании Укрэнерго ранее также предупреждали, что из-за похолодания в Украине увеличится потребление электроэнергии , а энергосистема пока не может покрыть его в полном объеме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре.