Противостояние террору. Украинцам рассказали, какие приборы необходимо отключить из розеток 20 октября 20 октября, 11:06 Украинцам объяснили какие приборы необходимо выключить 20 октября (Фото:Sidekix Media\unsplash)

В результате атак врага на объекты критической инфраструктуры, украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября.

Киевская областная военная администрация обратилась к жителям Киева и городским предпринимателям с призывом активно приобщиться к разгрузке электросистем. Они составили список приборов, которые следует выключить в период с 7 утра по 23 ночи.

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Какие электроприборы нужно выключить гражданам:

электрообогреватель;

электроплиту;

электрочайник;

утюг;

бойлер;

телевизор;

микроволновку;

роутер;

холодильник;

чайник;

стиральную машинку;

другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.

Также следует выключить из розеток всю технику на случай скачков напряжения.

Представителям бизнеса следует отключить:

уличное освещение;



внутреннее освещение помещений;

подсветку прилавков и стендов;

телевизоры, LED-экраны, вывески;

крупногабаритные приборы;

строительные приборы,

другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.

Когда 20 октября необходимо выключить электроприборы в Киеве / Фото: КОВА

Также в Укрэнерго опубликовали инфографику, сколько электроэнергии потребляют бытовые электроприборы. Они также призвали жителей Киева усиленно экономить свет с 6 по 9 утра и с 17 по 23 вечера.

Сколько электроэнергии потребляют электроприборы / Фото: Укрэнерго

18 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары кафиров по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Инфографика: НВ

Напомним, ранее НВ рассказывал, как узнать, запланировано ли отключение света в вашем доме.