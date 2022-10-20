Противостояние террору. Украинцам рассказали, какие приборы необходимо отключить из розеток 20 октября

20 октября, 11:06
Поделиться:
Украинцам объяснили какие приборы необходимо выключить 20 октября (Фото:Sidekix Media\unsplash)

Украинцам объяснили какие приборы необходимо выключить 20 октября (Фото:Sidekix Media\unsplash)

В результате атак врага на объекты критической инфраструктуры, украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября.

Киевская областная военная администрация обратилась к жителям Киева и городским предпринимателям с призывом активно приобщиться к разгрузке электросистем. Они составили список приборов, которые следует выключить в период с 7 утра по 23 ночи.

Видео дня

Какие электроприборы нужно выключить гражданам:

  • электрообогреватель;
  • электроплиту;
  • электрочайник;
  • утюг;
  • бойлер;
  • телевизор;
  • микроволновку;
  • роутер;
  • холодильник;
  • чайник;
  • стиральную машинку;
  • другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.
Также следует выключить из розеток всю технику на случай скачков напряжения.

Представителям бизнеса следует отключить:

  • уличное освещение;
  • внутреннее освещение помещений;
  • подсветку прилавков и стендов;
  • телевизоры, LED-экраны, вывески;
  • крупногабаритные приборы;
  • строительные приборы,
  • другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.
Читайте также:
Подготовьтесь заранее. Что делать, если исчезли свет, вода или газоснабжение
Когда 20 октября необходимо выключить электроприборы в Киеве (Фото: КОВА)
Когда 20 октября необходимо выключить электроприборы в Киеве / Фото: КОВА

Также в Укрэнерго опубликовали инфографику, сколько электроэнергии потребляют бытовые электроприборы. Они также призвали жителей Киева усиленно экономить свет с 6 по 9 утра и с 17 по 23 вечера.

Сколько электроэнергии потребляют электроприборы (Фото: Укрэнерго)
Сколько электроэнергии потребляют электроприборы / Фото: Укрэнерго

18 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары кафиров по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Инфографика: НВ

Напомним, ранее НВ рассказывал, как узнать, запланировано ли отключение света в вашем доме.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/2AqYwkGyKDI
Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Электроэнергия Свет Отключения света Веерные отключения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X