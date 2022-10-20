Противостояние террору. Украинцам рассказали, какие приборы необходимо отключить из розеток 20 октября
Украинцам объяснили какие приборы необходимо выключить 20 октября (Фото:Sidekix Media\unsplash)
В результате атак врага на объекты критической инфраструктуры, украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии 20 октября.
Киевская областная военная администрация обратилась к жителям Киева и городским предпринимателям с призывом активно приобщиться к разгрузке электросистем. Они составили список приборов, которые следует выключить в период с 7 утра по 23 ночи.
Какие электроприборы нужно выключить гражданам:
- электрообогреватель;
- электроплиту;
- электрочайник;
- утюг;
- бойлер;
- телевизор;
- микроволновку;
- роутер;
- холодильник;
- чайник;
- стиральную машинку;
- другие электроприборы, использование которых можно ограничить на один день.
Представителям бизнеса следует отключить:
- уличное освещение;
- внутреннее освещение помещений;
- подсветку прилавков и стендов;
- телевизоры, LED-экраны, вывески;
- крупногабаритные приборы;
- строительные приборы,
- другие приборы, использование которых можно ограничить на один день.
Также в Укрэнерго опубликовали инфографику, сколько электроэнергии потребляют бытовые электроприборы. Они также призвали жителей Киева усиленно экономить свет с 6 по 9 утра и с 17 по 23 вечера.
18 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия с 10 октября разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары кафиров по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.
Напомним, ранее НВ рассказывал, как узнать, запланировано ли отключение света в вашем доме.