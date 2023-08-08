Киевстар инвестировал 920 млн грн в энергонезависимость 8 августа, 17:39 Новости компаний Киевстар

Национальный телекомоператор заблаговременно готовится к возможным зимним блэкаутам и обеспечивает телекомсеть дизельгенераторами, аккумуляторами длительного действия и источниками бесперебойного питания.

С начала полномасштабной войны Киевстар инвестировал в энергонезависимость телекомсетей 920 миллионов гривен. В частности, для автономной работы мобильной связи национальный телекомоператор выделил более 680 млн грн, а для «Домашнего интернета» — 240 млн грн.

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Сейчас компания использует более 2,5 тысячи стационарных и мобильных дизельгенераторов. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное телекомоборудование имеет резервное питание. На базовых станциях установлены новые аккумуляторные батареи длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания в течение 4−6 часов. На сегодняшний день компания установила почти 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу.

Киевстар позаботился также об абонентах, которые пользуются услугой фиксированного скоростного интернета — услуга «Домашний интернет». Так, в планах компании, до конца этого года 70% сети фиксированного интернета будет защищено от отключений электроэнергии. Для этого до конца года для «Домашнего интернета» будет установлено 50 тысяч блоков бесперебойного питания. Кроме того, компания работает над внедрением энергоэффективной технологии GPON. Развитие сети «Домашнего интернета» с использованием этой технологии запланировано в четвертом квартале 2023 года.

Услугами связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, а услугами «Домашнего интернета» — более 1 миллиона абонентов. Телекомоператор неуклонно развивает и отстраивает телекомсеть, чтобы предоставлять своим абонентам стабильные качественные услуги связи и передачи данных.

Справка о Киевстар

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара — международная Группа VEON. Акции Группы размещены на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телекомрынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.