ДТЭК обновила графики отключения света для Киева и Днепропетровской области

Компания ДТЭК сообщила об обновлении графиков отключения света для Киева и Днепропетровской области на четверг, 23 октября.

В Telegram ДТЭК опубликованы обновленные графики для шести очередей.

Ранее Укрэнерго сообщало, что в 12 регионах Украины сегодня в период с 07:00 до 23:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии объемом до трех очередей одновременно. Также ограничения действуют для промышленности и бизнеса.

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение дня до 23:00.

Атака на энергосистему Украины 22 октября — главное

22 октября Минэнерго сообщило, что Россия совершила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. Укрэнерго вводило аварийные отключения света в Киеве и большинстве областей Украины.

Инфографика: NV

В частности, РФ ударила по Киеву. В нескольких районах сообщалось о попадании и пожарах в многоэтажных домах, погибли два человека, 30 пострадали.

В Запорожье в результате атаки 2000 потребителей были без света. Сообщалось о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Полтавской области в результате атаки 22 октября были повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.