ДТЭК обновила графики отключения света для Киева и Днепропетровской области

23 октября, 13:07
Поделиться:
Графики отключения света действуют в 12 областях Украины 23 октября 2205 (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Графики отключения света действуют в 12 областях Украины 23 октября 2205 (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Компания ДТЭК сообщила об обновлении графиков отключения света для Киева и Днепропетровской области на четверг, 23 октября.

В Telegram ДТЭК опубликованы обновленные графики для шести очередей.

Ранее Укрэнерго сообщало, что в 12 регионах Украины сегодня в период с 07:00 до 23:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии объемом до трех очередей одновременно. Также ограничения действуют для промышленности и бизнеса.

Реклама

Читайте также:
Избежать блэкаута. Как украинские города ищут новые источники электроэнергии вместо тех, что уничтожают российские дроны и ракеты

Украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение дня до 23:00.

Атака на энергосистему Украины 22 октября — главное

22 октября Минэнерго сообщило, что Россия совершила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины. Укрэнерго вводило аварийные отключения света в Киеве и большинстве областей Украины.

Инфографика: NV

В частности, РФ ударила по Киеву. В нескольких районах сообщалось о попадании и пожарах в многоэтажных домах, погибли два человека, 30 пострадали.

Читайте также:
Энергетики вывели Запорожскую АЭС из десятого блэкаута, который длился почти месяц

В Запорожье в результате атаки 2000 потребителей были без света. Сообщалось о пожаре в многоэтажке, 13 пострадавших.

В Полтавской области в результате атаки 22 октября были повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика ДТЭК Отключения света Графики отключения света атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies