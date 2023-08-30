Энергетическая система Украины. На какие преобразования обратить внимание для перехода на европейские стандарты 30 августа, 12:20 Партнерский проект Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Единодушное мнение в этом плане высказали участники отраслевой сессии, которая состоялась во время конференции «Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023». Участники дискуссии отразили специфику украинской системы власти, обращая внимание на те вызовы, которые были замечены еще до войны. Также была выполнена диагностика приоритетов для проевропейских преобразований украинской энергетики, среди которых на первый план выходят организационно-правовые вопросы.

Цель — безопасная электроэнергетика

Украина является большой страной с относительно низкой плотностью населения, по европейским стандартам, что, однако, не снимает с оператора энергосистемы обязательства стабильно обеспечивать потребителей энергией. По мнению Романа Пионковского, кандидата наук, члена наблюдательного совета «НЭК УКРЭНЕРГО», операционные вызовы, которые стоят перед сегодняшней Украиной в сфере электроэнергетической инфраструктуры, напоминают проблемы, с которыми боролись польские энергосети 45−50 лет назад. И хотя война углубила масштабы вызовов, поскольку российские атаки вызвали незапланированные перебои в инфраструктуре, уже до войны межрегиональная передача электроэнергии была препятствием для соответствующей сбалансированности системы. В то время как украинская энергосистема имеет мощные генерирующие узлы, подключения к сети пока были недостаточными. В этом смысле война лишь ускорила реализацию некоторых планов модернизации, которые уже были разработаны до российской агрессии. «Цель — безопасная система электроэнергетики, то есть такая, которая хорошо сбалансирована и которой мы можем управлять», — сказал Роман Пионковский, который в своей речи также отметил, что сегодня вопрос сбалансированности украинской системы после ее подключения к системе ЕС является общеевропейским вопросом. В первый год синхронизированного рынка Украина-ЕС исчезло около 800 ГВт·ч энергии, которая не регулировалась как коммерческие потоки, а в трансграничных потоках — избыток энергии, вводимой в европейскую сеть сверх контрактных объемов в коммерческих соглашениях, составил около 6 ТВт·ч, из которых 3 ТВт·ч ушли на Венгрию, с которой Украина не контрактовала эти потоки. По мнению Романа Пионковского, эта ситуация иллюстрирует масштаб проблемы, которая четко свидетельствует о том, что прежде чем Украина начнет зарабатывать значительные средства на трансграничной передаче электроэнергии, необходимо решить вопрос регулирования украинской системы, которая благодаря тому, что она опирается на паро-газовую систему и на регулирование на основе гидроэнергетических установок, реагирует медленнее, чем европейская система на основе турбогенераторов.

Видео дня

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Масштаб необходимых инвестиций трудно рассчитать

Грубые попытки оценить убытки пока указывают на сумму от нескольких до двадцати миллиардов долларов. По очевидным причинам украинские государственные организации не будут иметь ресурсов для финансирования реконструкции в оптимальных масштабах и модели. Нужен значительный поток иностранных средств, государственных или частных. Однако для того, чтобы они прибыли, по словам президента WiseEuropa Мацея Буковского, важно, чтобы Украина сегодня говорила «на одном языке» со странами — членами ЕС. Пример развития Польши после вступления в Европейский Союз показывает, что только введение единых правил, общего рынка, единых тендерных процедур, антикоррупционных механизмов привели к ускорению темпов международных экономических отношений. Такой же, и еще более быстрый, сценарий ожидается в Украине — при условии срочной адаптации законодательных решений. Мацей Буковский также считает, что нужно разрешить работать иностранному частному капиталу, который, безусловно, будет следовать спросу.

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

Харьков упорно работает над привлечением инвестиций

Около 6 месяцев назад Харьковский городской совет принял решение о создании Харьковского инвестиционного агентства. Деятельность агентства направлена на привлечение внутренних и иностранных инвестиций в экономику города. По словам директора Агентства Татьяны Столяренко, целью учреждения, которым она руководит, не является коммерческая деятельность. Все инвестиционные проекты направлены на собственные нужды города, особенно на нужды жителей, которые возвращаются в Харьков. Сегодня в городе проживает и работает 1,1 млн человек. Масштабы разрушений только в Харькове оцениваются примерно в 2 млрд евро. При восстановлении Харькова акцент делается на альтернативных источниках и современных системах. Аспектом, который интенсивно рассматривается, является также устойчивость к кибератакам, которые могли бы представлять угрозу в будущем, после окончания вооруженного конфликта. Харьковские власти заявляют, что все проводимые процедуры будут открытыми и прозрачными.

Лучшая защита объектов, которые были беззащитными

Заместитель председателя наблюдательного совета «Укргидроэнерго» Олег Терлецкий во время своего выступления продемонстрировал чрезвычайно впечатляющие кадры разрушенной инфраструктуры. Общая мощность, которая есть у компании, составляет более 6 ГВт, а доля производства энергии из смешанных источников — около 8%. Хотя она колеблется от 7% до 20% в зависимости от текущей ситуации в системе. Инфраструктура Укргидроэнерго была атакована 35 раз с начала войны, в частности, это включает подрыв плотины на Каховском водохранилище, который наиболее широко освещался в СМИ. И хотя этот блок уже давно был отключен от энергосистемы, поскольку он оставался в руках России, его уничтожение имеет далеко идущие последствия, кроме энергоснабжения. В результате подрыва плотины 95% получателей воды остались без этого ресурса. Ситуация касается юга страны и большой территории, для которой организация альтернативных поставок является необычным вызовом. Укргидроэнерго уже имеет план восстановления плотины, на что согласилось украинское правительство. Работа может начаться даже на второй день после восстановления контроля над объектом. Пока что на его территории дислоцированы российские войска. Компания также ищет пути лучшей защиты физической инфраструктуры, которая до сих пор оставалась уязвимой. Решением является расположение некоторых систем под землей, но здесь детали, по очевидным причинам, являются секретными.

Фото: Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together 2023

В дискуссионной панели «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД УКРАИНЫ К ИНТЕГРАЦИИ С ЕС: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ» приняли участие: Мацей Буковский, президент WiseEuropa, Роман Пионковский, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго», Фарид Сафаров, заместитель министра энергетики Украины по цифровому развитию, цифровой трансформации и диджитализации, Татьяна Столяренко, директор Харьковского инвестиционного агентства, Олег Терлецкий, член наблюдательного совета «Укргидроэнерго». Модератором дискуссии была Доминика Таранко, директор Форума энергетики и климата, СПР.