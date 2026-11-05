По словам главы МВД Ивана Выгивского, каждый из мобильных пунктов ГСЧС будет оснащён генератором и тепловыми пушками — чтобы люди могли зарядить гаджеты и согреться (Фото: t.me/I_Vyhivskyi)

В районах, где наблюдаются длительные перебои с электроснабжением из-за обстрелов со стороны российских оккупантов , будут развернуты мобильные пункты помощи ГСЧС.

Об этом 5 ноября сообщил глава МВД Иван Выговский по итогам совещания с главой ГСЧС Андреем Даником.

«Уже завтра региональные подразделения ГСЧС получат новый алгоритм реагирования на длительные отключения электроэнергии. В нём определено, что в районах населённых пунктов, где проживает более 30 тысяч семей и более 24 часов отсутствует электроснабжение, будут незамедлительно развертываться мобильные пункты помощи населению», — заявил Выговский.

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По словам главы МВД, каждая из таких палаток будет оснащена генератором и тепловыми пушками — чтобы люди могли зарядить гаджеты и согреться.

«Получить помощь всегда можно и в любом территориальном подразделении ГСЧС или полиции. Также в целях безопасности граждан поручил руководству Национальной полиции Украины организовать постоянное присутствие экипажей вблизи таких пунктов», — резюмировал он.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, применив «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и Киевской области, ввели аварийные отключения электроэнергии.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после российских атак на энергосистему в столице сложилась чрезвычайно сложная ситуация с электроснабжением. В районах, где ситуация с отсутствием электричества наиболее тяжелая, разворачиваются пункты обогрева.

«В городе, в районах, где ситуация с отсутствием электроэнергии наиболее острая, разворачиваются пункты обогрева, где жители смогут зарядить телефоны и другие устройства, выпить горячего чая», — написал мэр.

Тогда же в «Киевводоканале» сообщили, что столица временно осталась без водоснабжения. Там также предупредили, что после возобновления электроснабжения потребуется время на запуск оборудования, наполнение водопроводных сетей и стабилизацию давления.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Энергетики также заявили о возвращении столицы и области к графикам отключений электроэнергии после аварийных отключений.

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5 ноября в Киеве по распоряжению «Укрэнерго» в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов проводились экстренные отключения электроэнергии.