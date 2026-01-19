Зеленский назвал города, где ситуация в энергосистеме сейчас самая тяжелая
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел энергетический селектор (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетический селектор по ситуации в тех регионах страны, где ситуация остается самой сложной.
Об этом Зеленский рассказал в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале в понедельник, 19 января.
«Киев и область, в частности Белая Церковь, Васильков, Борисполь, также Харьков и область, Запорожье, города Днепровской области — Днепр, Кривой Рог, Чернигов и область, Сумская область, Одесса и область», — сообщил Зеленский, где ситуация с энергетикой самая тяжелая.
Он добавил, что для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов.
«Помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний», — отметил президент.
Зеленский также сообщил, что министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах для стабилизации энергосистемы.
В свою очередь министр обороны Михаил Федоров доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и ситуации со сбиванием вражеских дронов.
Также был доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко о системе противодействия шахедам.
«Вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы», — сообщил Зеленский.
По его словам, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированного запаса оборудования.
Зеленский добавил, что также были определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины.
14 января президент объявил, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.
«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий — тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления поставок электричества и отопления», — подчеркивал президент Украины.
По состоянию на 19 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, сообщали в Министерстве энергетики. Из-за постоянных атак России на энергетические объекты и сложных погодных условий на всей территории страны применяется ограничение электроэнергии.