Будут ли тепло и свет при минус 20? Накануне суперморозов специалисты по энергетике отвечают на острый вопрос

Температура воздуха на выходных может опутиться ниже -20 градусов (Фото: Getty Images)

Авторитетные эксперты объяснили NV, к чему готовиться украинцам уже в ближайшие выходные, когда столбики термометров на севере и западе страны могут опуститься до -20, а кое-где и ниже.

Вследствие российских атак с октября и по конец 2025-го украинская генерация потеряла до 2 ГВт мощности. Такую оценку NV озвучил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. «Особенно это касается мощностей тепловых электростанций, гидроэлектростанций, — говорит эксперт, — Думаю, около 2 ГВт потеряли. Также определенные [новые] сетевые ограничения появились, ведь враг обстреливал регулярно подстанции оператора системы передачи, чтобы фрагментировать энергетическую систему Украины».

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Однако энергосистема восстанавливается, и это чувствуется: мол, недавно даже на левом берегу Киева, где после обстрелов была очень непростая ситуация, перешли от экстренных отключений к почасовым графикам.

К тому же, восстановление происходит довольно интенсивно и быстро, отмечает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Оба эксперта не считают грядущие морозы большой проблемой и убеждены, что они не способны сами по себе вызвать значительный дефицит генерации. Собеседники NV предполагают, что