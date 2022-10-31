«Сети не выдерживают пик потребления». Почему электроэнергию в областях Украины могут выключать не по графику 31 октября, 15:25 Отключение света в Украине — последние новости (Фото:Rodion Kutsaiev\unsplash)

Страна-агрессор продолжает систематически наносить разрушения объектам критической инфраструктуры Украины, дестабилизируя ситуацию в стране.

рф наносит ракетные удары именно по объектам, от которых зависит поставка электричества, объяснила советница министра энергетики и дипломатка Лана Зеркаль. По ее словам, такую тактику враг избрал из-за того, что именно наличие тока весомо влияет на жизнь каждого человека, ведь это отопление, возможность приготовить еду, снабжение водой.

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«Они хотят сделать Холодокост в Украине, — рассказала она в интервью Янине Соколовой. – И главное место, где они хотят это сделать, это Киев. Это фактически военное преступление. Они бьют по местам, которые сложнее всего восстанавливать. Под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз испытывает разрушения в результате обстрелов. Восстанавливающие ее люди это люди, которые просто работают понимая, что они не знают — прилетит или не прилетит. Потому что эта подстанция питает Киев».



Почему свет выключают не по графику

Многие украинцы жалуются на то, что плановые отключения электроэнергии часто не соответствуют графикам, опубликованным региональными облэнерго. Это даже стало популярной темой мемов в Сети.

Дипломатка пояснила, что свет в регионах и городах отключается в зависимости от критичности текущей ситуации на объектах и сетях.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам [выключают свет]… а стреляют не по графикам. Приходится опрокидывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такое напряжение. А согласно информации КОВА в Киев возвращаются и возвращаются люди. За последние недели 250 тысяч вернулось. В Киеве уже более трех миллионов ( население). Мы ожидаем, что потребление в декабре этого года будет на уровне потребления в декабре прошлого года. А это очень много», – прокомментировала Зеркаль.

Напомним, 31 октября враг в очередной раз нанес ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате Укрэнерго отменил все обнародованные до того графики отключения света во всех регионах страны. Информация о новых актуальных графиках в проработке. Следить за обновлениями можно на сайтах облэнерго каждого региона.

Где узнать вероятное отключение света в вашей области:

ДТЭК Киевские электросети - https://www.dtek-kem.com.ua/ru;

Харьковоблэнерго - https://www.oblenergo.kharkov.ua/;

ДТЭК Одесские электросети - https://www.dtek-oem.com.ua/ru;

Львовоблэнерго - https://loe.lviv.ua/;

Херсоноблэнерго - https://ksoe.com.ua/;

Винницаоблэнерго - https://voe.com.ua/;

ДТЭК Днепровские электросети - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru;

Запорожьеоблэнерго - https://www.zoe.com.ua/;

Черниговоблэнерго - https://chernihivoblenergo.com.ua/;

Ужгородоблэнерго - https://zakarpat.energy/;

Полтаваоблэнерго - https://www.poe.pl.ua/;

Хмельницкоблэнерго - https://hoe.com.ua/;

Луцк ( Волыньоблэнерго) - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0;

Волыньоблэнерго) - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0; Тернопольоблэнерго - https://www.toe.com.ua/;

Кропивницкийоблэнерго - https://kiroe.com.ua/;

Житомироблэнерго - https://www.ztoe.com.ua/;

Сумыоблэнерго - https://www.soe.com.ua/;

Черкассыоблэнерго - http://www.cherkasyoblenergo.com/;

Николаевоблэнерго - https://www.energy.mk.ua/;

Черновцыоблэнерго - http://oblenergo.cv.ua/;

Ровнооблэнерго - https://www.roe.vsei.ua/;

Ивано-Франковскоблэнерго - https://www.oe.if.ua/ru.

Почему нужно усиленно экономить электроэнергию

Для того чтобы специалисты могли отремонтировать основные линии электросети, их необходимо разгрузить, то есть перебросить напряжение с них на резервные линии. Они, в свою очередь, гораздо менее мощные. Для того чтобы процесс ремонта был возможен, нагрузка на сети должна быть максимально снижена.

Очень зависят от потребления возможности энергетиков быстро восстанавливать линии. Поскольку когда есть пик потребления, то просто не выдерживают сети этого потребления. Они сейчас работают на аварийном режиме и резервных линиях. Очень часто, чтобы починить основные линии, нужно опрокидывать на резервные. Резервные менее мощные. Поэтому всех просят снизить потребление», — объяснила советница министра энергетики.

Украинцев призвали экономить электроэнергию / Фото: Укрэнерго