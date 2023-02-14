Сегодня стабилизационные отключения электроэнергии возможны в двух областях — министерство 14 февраля, 11:38 Cтабилизационные отключения электроэнергии возможны в двух областях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 14 февраля стабилизационные отключения электроэнергии возможны в двух областях, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики Украины в Facebook.

В частности, в Одесской и Хмельницкой областях возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

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Галущенко добавил, что в целом генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей", - заявил министр.

Глава ведомства подчеркнул, что эти успехи имеют свою высокую цену, цену человеческой жизни.В прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

«В последние дни, к сожалению, случились трагические случаи. На минах взорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Галущенко.