Свет не будут выключать. Правительство причислило дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре

Кабинет министров отнес многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре. В ближайшее время свет в них не будут выключать.

Об этом сообщил в пятницу, 16 января, министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он отметил, что соответствующие решения уже утверждены протокольно. Отключений в домах с электрическим отоплением не будет — если только не произойдет аварийной ситуации,

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«Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и в ближайшее время эти дома не будут отключать, за исключением аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры», — пояснил Денис Шмыгаль.

Также он уточнил, что по состоянию на сейчас в Киеве на стадии подключения к отоплению находятся 182 дома.

15 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассматривает возможность отнести жилые дома с электрическим отоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Как проинформировала Киевская городская военная администрация, в столице без теплоснабжения по состоянию на 15 января оставались 287 домов.

В ночь на 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и крылатыми и баллистическими ракетами.

Городской голова Киева Виталий Кличко 13 января заявил, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация с энергоснабжением. Из-за этого в столичном регионе были применены сетевые ограничения.