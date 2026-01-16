Свет не будут выключать. Правительство причислило дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре
Жителям определенных домов удастся избежать отключений света (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Кабинет министров отнес многоквартирные дома с электрическим отоплением к критической инфраструктуре. В ближайшее время свет в них не будут выключать.
Об этом сообщил в пятницу, 16 января, министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он отметил, что соответствующие решения уже утверждены протокольно. Отключений в домах с электрическим отоплением не будет — если только не произойдет аварийной ситуации,
«Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и в ближайшее время эти дома не будут отключать, за исключением аварийных отключений, когда система отключает объекты критической инфраструктуры», — пояснил Денис Шмыгаль.
Также он уточнил, что по состоянию на сейчас в Киеве на стадии подключения к отоплению находятся 182 дома.
15 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассматривает возможность отнести жилые дома с электрическим отоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.
Как проинформировала Киевская городская военная администрация, в столице без теплоснабжения по состоянию на 15 января оставались 287 домов.
В ночь на 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и крылатыми и баллистическими ракетами.
Городской голова Киева Виталий Кличко 13 января заявил, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры.
14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация с энергоснабжением. Из-за этого в столичном регионе были применены сетевые ограничения.