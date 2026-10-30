Ночью РФ атаковала Днепр: Укрзалізниця сообщила о повторном ударе по вокзалу, в городе блэкаут

29 октября реактивный дрон ударил по платформе, где ожидали пассажиров электропоезд и пассажирский поезд (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В ночь на пятницу, 30 октября, российские войска нанесли повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра , в городе произошло отключение электроэнергии, а число погибших в результате атаки 29 октября возросло до 15 человек.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что энергетикам удалось частично восстановить электроснабжение области после российских атак.

Аварийные бригады работали над восстановлением электроснабжения всю ночь, отметил он. Системы водоснабжения и водоотведения в настоящее время запитаны от генераторов, восстановительные работы продолжаются.

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Позже Ганжа добавил, что в Днепре снова нет света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. По его словам, ночью украинские силы ПВО уничтожили 14 российских беспилотников над Днепропетровской областью.

Кроме того, мэр города Борис Филатов сообщил, что в Днепре снова блэкаут. Несмотря на то, что энергетики работали всю ночь, система, поврежденная российскими ударами, не выдерживает нагрузки. Жителей города призвали заранее позаботиться о запасе питьевой воды как минимум на одни-двое суток.

В ДТЭК сообщили, что в Днепре, прилегающих до него районах и частине Павлоградского района Ввели аварийные отключения света. Причиной стали значительные повреждения энергетического оборудования в результате российских атак.

В департаменте транспорта сообщили, что из-за аварийного отключения электроэнергии в Днепре приостановлено движение поездов метрополитена, однако станции продолжают работать как укрытия. Также не курсируют трамваи № 1, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и троллейбусы № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, А, Б из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Исключение составляют троллейбусы с автономным ходом: маршруты № 2, 7, 14, 17 и 20 следуют к торговому центру Мост-Сити без заезда на улицу Королевы Елизаветы II, а № 3 и 15 — к площади Старомостовой.

В то же время председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что ночью оккупационные войска повторно атаковали вокзал.

«Все хотят уехать — мы успокаиваем, объясняем, для каждого ищем решение. Как бы ни было сложно, мы всех вывезем. Но — когда это будет безопасно. Все устали, все хотят уехать как можно скорее, но никакая задержка не стоит жизни и здоровья. Впрочем, иногда возвращать людей в укрытие приходится едва ли не силой…» — подчеркнул он.

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Ганжа добавил, что в больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения во время российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября. По его словам, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось из-за тяжести полученных травм. Число погибших в результате атаки возросло до 15 человек.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд. Эвакуацию объявили за 10 минут до удара: локомотивная бригада успела спастись, однако часть людей осталась на платформе, несмотря на сигнал воздушной тревоги.