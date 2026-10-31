Часть Днепра и Каменского осталась без света из-за новой атаки РФ — ДТЭК

31 октября, 09:40
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РФ повторно атаковала энергообъекты Днепропетровщины (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

РФ повторно атаковала энергообъекты Днепропетровщины (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска повторно атаковали энергетические объекты Днепропетровской области, в результате чего два объекта ДТЭК Днепровские электросети получили серьезные повреждения.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в компании.

Там отметили, что один из них энергетики до этого почти двое суток пытались восстановить после предыдущего удара.

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Из-за новых атак без электроснабжения остаются значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов.

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Энергетики продолжают ремонтные работы, учитывая ситуацию с безопасностью, чтобы как можно скорее вернуть свет потребителям, подчеркнули в ДТЭК.

В ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали Днепр и Днепропетровскую область, в частности, был нанесен повторный удар по железнодорожному вокзалу Днепра. Кроме того, утром мэр города Борис Филатов сообщил о блэкауте: водоснабжение в городе осуществляется от генераторов, электротранспорт не ходит.

В частности, в Днепре временно не курсируют около 200 трамваев и почти 100 троллейбусов, вместо этого на их маршрутах увеличили количество автобусов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Энергетика ДТЭК Днепропетровская область Война России против Украины Город Днепр

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