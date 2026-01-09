В Киевской области 370 тысяч семей остались без света из-за непогоды и массированного обстрела — ДТЭК

9 января, 10:47
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Без света на Киевщине 370 000 семей, ДТЭК продолжает аварийные работы (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Без света на Киевщине 370 000 семей, ДТЭК продолжает аварийные работы (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области из-за непогоды и вражеских обстрелов без электроснабжения остались 370 тысяч семей, самая сложная ситуация в Бориспольском и Броварском районах.

Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что энергетики со вчерашнего дня непрерывно ликвидируют последствия непогоды, и за это время свет удалось восстановить для почти 60 тысяч домов.

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В то же время новая массированная атака российских оккупантов вызвала дополнительные отключения электроснабжения.

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По данным ДТЭК, сейчас без света остаются более 370 тысяч семей, из них около 280 тысяч — из-за непогоды и еще 90 тысяч — из-за повреждений от обстрелов.

«Самая сложная ситуация — в Бориспольском и Броварском районах, где к экстренным отключениям из-за обстрелов добавились повреждения от непогоды», — написали в компании.

Там подчеркнули, что в течение ночи и утра 154 бригады энергетиков работали в мороз и снег, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и тепло в домах людей.

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В ДТЭК добавили, что непогода не утихает и, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться в течение дня, поэтому призвали соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.

В ночь на 9 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область десятками шахедов, баллистикой и крылатыми ракетами Калибр.

В Броварском районе Киевской области спасатели достали из-под завалов семью из четырех человек, включая 5-летнего ребенка, который получил медицинскую помощь в больнице. Во время ночного обстрела Россией в Киевской области возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках, над ликвидацией которых работали спасатели на 11 локациях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   ДТЭК Киевская область Война России против Украины Атака Электроснабжение

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