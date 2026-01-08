В Днепропетровской области без света остались 800 тысяч домов, обесточены восемь шахт — Минэнерго
Пункт незламности в Кривом Роге во время масштабного отключения света 8 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)
В Днепропетровской области в результате российской массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры в ночь на четверг, 8 января, без электроэнергии остаются 800 тысяч потребителей. Об этом на брифинге сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.
В регионе частично запитали объекты социальной и критической инфраструктуры, аварийно-восстановительные работы продолжаются с ночи.
Также Некрасов сообщил, что на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.
В Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром 8 января применяют аварийные отключения света. Также экстренные обесточивания действуют в Донецкой области, добавили в Минэнерго.
Вечером 7 января Россия осуществила массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены.
Утром в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.
Зато в Днепропетровской области без света, тепла и воды остаются более миллиона человек, сообщал вице-премьер Алексей Кулеба.
В частности оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Кривой Рог, пострадали восемь человек. Без света в городе почти 30 тысяч домов.