Пункт незламности в Кривом Роге во время масштабного отключения света 8 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)

В Днепропетровской области в результате российской массированной атаки на объекты энергетической инфраструктуры в ночь на четверг, 8 января, без электроэнергии остаются 800 тысяч потребителей. Об этом на брифинге сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В регионе частично запитали объекты социальной и критической инфраструктуры, аварийно-восстановительные работы продолжаются с ночи.

Также Некрасов сообщил, что на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.

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В Харьковской, Полтавской и Сумской областях утром 8 января применяют аварийные отключения света. Также экстренные обесточивания действуют в Донецкой области, добавили в Минэнерго.

Вечером 7 января Россия осуществила массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены.

Утром в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

Зато в Днепропетровской области без света, тепла и воды остаются более миллиона человек, сообщал вице-премьер Алексей Кулеба.

В частности оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Кривой Рог, пострадали восемь человек. Без света в городе почти 30 тысяч домов.