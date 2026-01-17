Из-за ночной атаки армии страны-агрессора России в ночь на субботу, 17 января , в Бучанском районе Киевской области около 56 000 семей остались без света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Там отметили, что работники компании сразу запитали объекты критической инфраструктуры.

По данным компании, энергетики продолжают восстановительные работы, однако мороз усложняет процесс.

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В ДТЭК напомнили, что в Броварском и Бориспольском районах области продолжаются аварийные отключения.

В Киеве российские дроны ночью 17 января повредили технику в Оболонском районе, обошлось без жертв.

Всего в ночь на 17 января Россия запустила по Украине 115 дронов, зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев недостаточно подготовился к кризисным ситуациям. Он также объявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации. Был создан штаб, который будет координировать ситуацию с энергетикой в столице круглосуточно.

