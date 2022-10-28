Будут или не будут? Что известно об аварийных отключениях света на Киевщине 28 октября и что делать, если нет света 28 октября, 10:24 Отключение света в Киеве — что известно (Фото:No Revisions\unsplash)

НЭК Укрэнерго отменила экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены 27 октября.

С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом, сообщили в ДТЭК.



«Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим вас поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого употреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров», — обратились к потребителям.

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Советы при отключениях света от ДТЭК / Фото: ДТЭК Киевские электросети

ДТЭК Киевские электросети не опубликовали новый график отключений света в Киеве 28 октября. В компании объяснили, что в связи с военным положением в стране и согласно постановлению НКРЭКУ № 349 от 26.03.2022, они временно закрыли доступ к информации об аварийных отключениях и сроках восстановления электроснабжения.

В то же время они сообщили, что в 28 октября Киеве продолжили проходить экстренные отключения света в связи с необходимостью стабилизировать системы электроснабжения. В ДТЭК рассказали, что они начались с 8:25.



Также в компании заявили, что опубликованные ранее графики отключений больше не актуальны, поскольку враг нанес новые удары по важным объектам инфраструктуры страны. В связи с этим отключения стали длиннее.

Где узнать об аварийных отключениях света по вашему адресу

В каналах обслуживания через контакт-центр или частное сообщение на странице компании в Facebook, сообщив адрес, по которому отсутствует электроснабжение, а также в чат-боте Viber или Telegram, где, после прохождения регистрации, по лицевому счету можно получать информирование об отключении в автоматическом режиме.

Также получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.

Что делать, если долго нет света

Если после длительного отключения не появился свет, об этом необходимо сообщить через чат-бот ДТЭК в Telegram, Viber или Facebook.

Напомним, ранее в компании Yasno ответили мемом, почему на самом деле отключения света не совпадают с графиками и прояснили ситуацию.