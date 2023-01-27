В десяти областях Украины ввели аварийные отключения света — Укрэнерго

27 января, 11:42
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Электричество (Фото:Alexa / Pixabay)

Электричество (Фото:Alexa / Pixabay)

По состоянию на 11:00 пятницы, 27 января, в десяти областях Украины были введены аварийные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отмечается, что лимиты потребления было превышено в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях, поэтому там ввели аварийные отключения.

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В Укрэнерго отметили, что в энергосистеме государства сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому в течение суток возможны аварийные отключения и в других областях.

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Дефицит возник в результате российской атаки на объекты высоковольтной сети 26 января. Кроме того, энергосистему до сих пор восстанавливают после предварительных вражеских обстрелов, повлекших повреждение электростанций. В связи с этим производство энергии не может полностью покрыть потребление.

В четверг, 26 января, Россия нанесла новую массированную атаку по Украине. Ночью оккупанты запускали дроны, а утром обстреляли Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами. По данным ВСУ, в первой половине дня захватчики запустили 55 крылатых ракет, 47 из них сбили силы ПВО.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Электричество Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

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