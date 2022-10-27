Графики по городам и областям. Где и когда в Украине запланированы отключения света 27 октября 27 октября, 09:47 Отключение света 27 октября — графики (Фото:unsplash)

Ремонт систем энергоснабжения и объектов критической инфраструктуры Украины, поврежденных ракетными ударами страны-агрессора, продолжается. В этой связи украинцев предупредили о возможных временных отключениях света.

Ранее Укрэнерго предоставило облэнерго объем, на который следует ограничить потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны.

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В ДТЭК Одесские энергосети рассказали, как следует вести себя при стабилизационных отключениях света.

Советы при отключениях света / Фото: Дтек Одесские энергосети

Графики отключения электроэнергии в Киеве 27 октября

«27 октября в Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго проходят стабилизационные отключения света. Напоминаем о необходимости экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы», - сообщили в КГГА.

График отключения электроэнергии в Киеве по группам / Фото: ДТЭК

Список опубликован на сайте ДТЭК Киевские электросети. Плановые отключения длятся четыре часа, возможна погрешность в 30-40 мин. Найти в списке свой адрес можно по ссылке.

Как пользоваться графиком отключения от ДТЭК / Фото: ДТЭК

Также узнать время, на когда запланировано отключение вашего дома от света, можно на сайте Yasno. Напомним, ранее НВ рассказывал, как настроить уведомление о "энергетической тревоге".

Графики отключения электроэнергии в Киевской области 27 октября

С графиком отключения электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться ниже.

Отключение света во Львове 27 октября

На сайте Львовоблэнерго опубликовали график отключения по четырем группам адресов. С ними можно ознакомиться по ссылкам:

Где и когда во Львове отключат свет 27 октября / Фото: poweroff.loe.lviv.ua

Также внимание пользователей обратили, что график аварийных отключений вводится не планомерно, а исключительно по распоряжению государственной компании НЭК «Укрэнерго» в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме Украины. Поэтому спрогнозировать использование графиков заранее практически невозможно. Электроэнергия может отсутствовать также по другим причинам, в частности из-за аварий или ремонтных работ в электросетях.

Отключение света в Ровно и области 27 октября

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк. По его словам, свет выключат по следующим адресам:

С 8 до 13 часов:





с 18 до 23 часов:

мк. Северный район, район Чайка, ул. Буковинская, ул. Грушевского (частично), ул. Коновальца, ул. Шухевича, ул. Богоявленская, ул. В.Дивизии, мк. Район Тютковичи, ул. Кн.Романа, ул. Гагарина, ул. Безручко, ул. Героев Мариуполя, ул. Фабричная, ул. Ленокомбинатовская, ул. Конотопской битвы, Мицкевича 9, 11.

Отключение света в Виннице и области 27 октября

О плановых и аварийных отключениях электроэнергии в Виннице можно узнать на сайте АО Винницаоблэнерго. В выпадающих списках нужно выбрать необходимый населенный пункт и адрес, чтобы узнать о планируемых отключениях.

Отключение света в Днепре и области 27 октября

На сайте ДТЭК Днепровские электросети опубликовали график, где и когда могут ожидаться стабилизационные отключения света. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Отключение света на Волыни 27 октября

27 октября на Волынской области будут применяться графики аварийных отключений для населения и промышленных мощностей.

«В связи с принятием Постановления НКРЭКУ № 349 от 26.03.2022 „О защите информации, которая в условиях военного положения может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, в том числе по объектам критической инфраструктуры“ доступ к информации ограничен», — говорится на сайте поставщика.

Получить сообщение о перерывах в электроснабжении можно с помощью формы на сайте Волыньоблэнерго, а также присоединившись к сообществам в Viber — о Луцке и Луцком районе.

Отключение света в Одессе и области 27 октября

С графиком плановых отключений энергоснабжения в Одессе можно ознакомиться в документе.

Напомним, ранее НВ рассказывал, что делать, если исчезли свет, вода или газоснабжение . К этому следует подготовиться раньше времени.