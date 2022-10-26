Продолжаем экономить. Где ожидаются плановые отключения электроэнергии 26 октября 26 октября, 13:00 Украинцев призывают продолжать экономить электроэнергию (Фото:unsplash)

В Украине продолжают ремонтировать систему энергоснабжения и объекты критической инфраструктуры, пострадавшие в результате обстрела страной-агрессором. В этой связи в стране продолжаются временные отключения света у потребителей.

Пока потребность в плановых и аварийных отключениях сохраняется, поэтому к ним должны быть готовы во всех регионах страны.

Где и когда планируют отключение света 26 октября

Видео дня

«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра Укрэнерго предоставило операторам распределительных сетей (Облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины, говорится в новом сообщении от Укрэнерго. — Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами россиян. Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей».

В пресс-службе ДТЭК Киевские электросети рассказали, что в Киеве пользователей электроэнергии разделили на три группы, каждая из которых будет отключаться в определенный промежуток времени. Отключения должны продолжаться по четыре часа с возможной погрешностью в 30-40 мин.

Напомним, ранее НВ рассказывал о трех способах, как узнать, будет ли на вашей улице отключение света.

Отрегулируют ли графики отключения электроэнергии

Большое количество потребителей жалуется, что отключения распределяются неравномерно, когда одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а другие страдают от постоянных отключений.



В НЭК Укрэнерго пообещали, что графики отключения электроэнергии станут более удобными для потребителей. Об этом во время телемарафона сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он рассказал, что совместно с облэнерго и местными властями они будут работать над тем, чтобы исправить ситуацию с неравномерными ограничениями и откорректировать графики.

«Мы работаем для того, чтобы помочь операторам систем распределения, которые составляют эти графики, сделать так, чтобы отключения были более равномерными и более справедливо распределенными между потребителями», — прокомментировал Кудрицкий.

По его словам, особенно активно экономить потребление электроэнергии нужно в наиболее пиковые часы — с 17:00 по 22:00.

«Энергосистема сейчас как раненый организм, требующий времени на восстановление. Мы продолжаем ремонты и на протяжении этого времени призываем украинских граждан экономить энергоресурсы. Даже несколько процентов экономии очень сильно помогают сбалансировать энергосистему. Мы благодарны всем, кто бережно относится к энергопотреблению и призываем их не оставлять эту полезную привычку. Ведь этот призыв будет актуален и в последующие месяцы», — отметил он.

Часть домов в Киеве не будут отключать от света

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они заживлены на одну линию с критически важным объектом: «При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии заживлены больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений».

Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться к отключению электроэнергии и дал 7 главных лайфхаков.