Продолжаем экономить. Где ожидаются плановые отключения электроэнергии 26 октября
Украинцев призывают продолжать экономить электроэнергию (Фото:unsplash)
В Украине продолжают ремонтировать систему энергоснабжения и объекты критической инфраструктуры, пострадавшие в результате обстрела страной-агрессором. В этой связи в стране продолжаются временные отключения света у потребителей.
Пока потребность в плановых и аварийных отключениях сохраняется, поэтому к ним должны быть готовы во всех регионах страны.
Где и когда планируют отключение света 26 октября
«Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра Укрэнерго предоставило операторам распределительных сетей (Облэнерго) объем, на который нужно ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины, говорится в новом сообщении от Укрэнерго. — Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами россиян. Такие мероприятия позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей».
В пресс-службе ДТЭК Киевские электросети рассказали, что в Киеве пользователей электроэнергии разделили на три группы, каждая из которых будет отключаться в определенный промежуток времени. Отключения должны продолжаться по четыре часа с возможной погрешностью в 30-40 мин.
Напомним, ранее НВ рассказывал о трех способах, как узнать, будет ли на вашей улице отключение света.
Отрегулируют ли графики отключения электроэнергии
Большое количество потребителей жалуется, что отключения распределяются неравномерно, когда одни потребители имеют доступ к электроэнергии постоянно, а другие страдают от постоянных отключений.
В НЭК Укрэнерго пообещали, что графики отключения электроэнергии станут более удобными для потребителей. Об этом во время телемарафона сообщил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он рассказал, что совместно с облэнерго и местными властями они будут работать над тем, чтобы исправить ситуацию с неравномерными ограничениями и откорректировать графики.
«Мы работаем для того, чтобы помочь операторам систем распределения, которые составляют эти графики, сделать так, чтобы отключения были более равномерными и более справедливо распределенными между потребителями», — прокомментировал Кудрицкий.
«Энергосистема сейчас как раненый организм, требующий времени на восстановление. Мы продолжаем ремонты и на протяжении этого времени призываем украинских граждан экономить энергоресурсы. Даже несколько процентов экономии очень сильно помогают сбалансировать энергосистему. Мы благодарны всем, кто бережно относится к энергопотреблению и призываем их не оставлять эту полезную привычку. Ведь этот призыв будет актуален и в последующие месяцы», — отметил он.
Часть домов в Киеве не будут отключать от света
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они заживлены на одну линию с критически важным объектом: «При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии заживлены больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений».
Напомним, ранее НВ рассказывал, как подготовиться к отключению электроэнергии и дал 7 главных лайфхаков.