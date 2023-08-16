Отключение света: какова вероятность блэкаутов зимой и какие территории в зоне риска 16 августа, 08:55 Этой зимой могут повториться отключения света и блэкауты (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

Этой зимой могут повториться отключения света и блэкауты. Украинская энергосистема не восстановилась полностью после ракетных атак рф прошлой зимой, к тому же трудно спрогнозировать насколько мощными будут новые обстрелы.

Об этом рассказала 24 Каналу эксперт проектов в аналитическом центре DiXi Group Елена Лапенко.

В наибольшей зоне риска — прифронтовые области

Эксперт отметила, что повторение блэкаутов в прошлом году может случиться и этой зимой. Все потому, что ракетные обстрелы россиян спрогнозировать очень трудно.

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Кроме этого, в эту зиму Украина заходит с меньшим запасом прочности энергетических мощностей. Об этом говорят как в Минэнерго, так и в Укрэнерго. Поэтому стоит готовиться ко всем сценариям, которые могут возникнуть.

Угроза длительных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей поразить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов.

В то же время безопасность ремонтного персонала при восстановлении энергоснабжения должна быть в приоритете.

Уже сегодня стоит думать о децентрализации энергосистемы

Восстановление поврежденных мощностей и плановые ремонтные работы — это только краткосрочное решение проблемы энергетической безопасности страны.

Елена Лапенко отмечает, что в долгосрочной перспективе следует принять решение по децентрализации энергосистемы. Это для того, чтобы города и граждане могли обеспечить потребности из автономных источников питания.

В первую очередь, это означает наращивание доли возобновляемой генерации в Украине и применение передовых «зеленых» технологий, говорит эксперт.