Отключение света: стало известно, что ждет нас в августе 29 июля, 08:55 В Укрэнерго рассказали об отключении света в августе (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Несмотря на сложную ситуацию для энергетики в августе, Укрэнерго не планирует применять аварийные отключения для потребителей. Дефицит электроэнергии будут преодолевать с помощью импорта.

Об этом рассказал председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Самыми тяжелыми для энергосистемы будут ближайшие две недели

«Укрэнерго не прогнозирует применение графиков аварийных отключений для потребителей в августе, даже несмотря на то, что этот месяц будет тяжелым для энергосистемы», — говорится в сообщении компании.

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По словам Владимира Кудрицкого, особенно тяжелыми с точки зрения нагрузки на энергосистему будут ближайшие неделю-две. Но в компании рассчитывают справиться с дефицитом с помощью импорта электроэнергии из Европы.

Он также подчеркнул, что вероятность отключений в любом регионе напрямую зависит от характера и успешности атак врага на энергетическую инфраструктуру.

Зимой украинцам понадобятся генераторы

Кроме этого, Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам следует быть готовыми к любым сценариям этой зимы, в частности, к повторению атак на энергосистему страны.

«Мы должны быть готовы к худшему сценарию, включающему повторение ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру», — заявил глава Укрэнерго.

Он подчеркнул, что спрогнозировать вероятность блэкаутов или отключений электроэнергии в следующем отопительном сезоне невозможно и посоветовал украинцам не спешить избавляться от генераторов, а наоборот — позаботиться об их техническом состоянии.