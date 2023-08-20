Отключения света. Кличко прогнозирует тяжелую зиму в Киеве 20 августа, 07:45 Центр Киева во время блэкаута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко предвидит тяжелую зиму в столице из-за возможных перебоев в поставках электроэнергии, газа и отопления.

Об этом Кличко рассказал изданию Бабель.

Генераторы и мазут: столица готовится к зиме

«Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18», — сказал Кличко.

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Мэр столицы сообщил, что Киев готовится и к перебоям с электричеством. С этой целью закуплены генераторы и топливо. В первую очередь, они пойдут на больницы, садики и школы.

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или газа не будет, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который нужен, чтобы решить проблему», — сказал Кличко.

Блэкауты: в наибольшей зоне риска — прифронтовые области

Этой зимой могут повториться отключения света и блэкауты. Украинская энергосистема не восстановилась полностью после ракетных атак рф прошлой зимой, к тому же трудно спрогнозировать насколько мощными будут новые обстрелы.

Эксперт Елена Лапенко отметила, что в эту зиму Украина заходит с меньшим запасом прочности энергетических мощностей. Об этом говорят как в Минэнерго, так и в Укрэнерго. Поэтому стоит готовиться ко всем сценариям, которые могут возникнуть.

Угроза длительных отключений особенно актуальна для прифронтовых территорий. Здесь проблема кроется не только в том, что у россиян больше возможностей поразить критическую инфраструктуру, но и в сложности проведения ремонтов.