В пяти областях фиксируют обесточивание после ночного обстрела РФ. В Киеве и регионе действуют аварийные отключения — Минэнерго

19 января, 11:06
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Последствия российской атаки на энергетические объекты Одесской области, 19 января 2026 года (Фото: ДТЭК)

Последствия российской атаки на энергетические объекты Одесской области, 19 января 2026 года (Фото: ДТЭК)

Российские войска ночью в понедельник, 19 января, атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, по состоянию на утро отключения света зафиксированы в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Он отметил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, в частности, в Киеве и Киевской области, где сильные морозы дополнительно нагружают систему. Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, 12 из них привлечены из других регионов.

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В Киеве и регионе не действуют графики почасовых отключений. Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В ряде областей в понедельник действуют аварийные отключения света из-за перегрузки оборудования, в других регионах — почасовые отключения.

Ночью 19 января Россия нанесла удар по энергетике Одесской области, в Одессе без света более 30 тысяч потребителей.

Также оккупанты атаковали объекты энергетики Черниговской области, обесточены сотни населенных пунктов.

14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетике после массированного удара РФ 9 января. Был создан штаб, который будет координировать ситуацию с энергетикой в Киеве и регионе круглосуточно.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика атаки России на энергосистему Война России против Украины Отключения света Графики отключения света

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