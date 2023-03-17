В Киеве и Киевской области сегодня будут выключать свет: в ДТЕК назвали районы

17 марта, 10:58
Поделиться:
В ряде районов Киева свет будут давать по графику (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

В ряде районов Киева свет будут давать по графику (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

В пятницу, 17 марта, в Киеве и Киевской области будут частично применяться стабилизационные отключения электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram, в Киеве света не будет в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов. Там электроэнергию будут давать по графикам.

Видео дня

В Киевской области стабилизационные графики применены в Бучанского, Обуховского и Фастовского районах.

Это происходит из-за повреждения оборудования, энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Читайте также:

Спасатели борются с пожаром на одном из инфраструктурных объектов Киев после ракетного удара РФ 19 декабря 2022 года (Фото:ГСЧС) РФ проиграла еще одну фазу войны. Что помогло Украине пережить зиму ракетных обстрелов и чудом остаться со светом —The Economist

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Киевская область Отключения света

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X