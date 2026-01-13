Пункт несокрушимости возле одной из многоэтажек в Киеве, 12 января 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киев и другие регионы вынужденно перешли на аварийные отключения света.

Об этом сообщило Министерство энергетики во вторник, 13 января.

Там отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за новых российских атак и непогоды. Поэтому даже когда вернутся почасовые графики, они будут жесткими.

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Несмотря на морозы и вражеские обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему, отметили в Минэнерго.

Там заверили, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ.

Городской голова Киева Виталий Кличко ранее заявил, что городу не хватает электроэнергии даже для критической инфраструктуры. По информации Кличко, без отопления остаются около 500 киевских многоэтажек.

В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 18 баллистических Искандер-М/зенитных управляемых ракет С-300, семь ракет Искандер-К и 293 ударных беспилотников. Было зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.