В Киеве и области завершили ключевой этап аварийных работ после российского обстрела (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Энергетики завершили ключевой этап аварийных работ в Киеве и области после российской атаки 9 января. Сейчас идет переход от графиков аварийных отключений света на части Правого и на Левом берегу столицы к почасовым.

Об этом в понедельник, 12 января, заявил заместитель министра энергетики Роман Андарак.

По его словам, в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В то же время в Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской и Донецкой областях действуют аварийные отключения. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха, отметили в Минэнерго.

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Сейчас из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 — в Закарпатской, 36 — в Днепропетровской и 15 — в Черниговской областях. Энергетики работают над восстановлением поврежденных линий.

В ночь на 12 января российские войска нанесли удар по объектам энергетики. Возникли обесточивания в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях. Энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью. В Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Также в Черниговской области в результате обстрела РФ поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ночью 9 января Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. Главной целью удара по Киеву были объекты теплообеспечения столицы. РФ атаковала ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и пять локальных котельных, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.