Зеленский призвал энергокомпании обеспечить «предсказуемые отключения» 4 ноября, 00:14 Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с просьбой обеспечить качественную коммуникацию с потребителями. Отключения должны быть предсказуемыми.

Об этом он сказал во время видеообращения.



«Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям», — заявил он.

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