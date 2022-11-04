Зеленский призвал энергокомпании обеспечить «предсказуемые отключения»

4 ноября, 00:14
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Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с просьбой обеспечить качественную коммуникацию с потребителями. Отключения должны быть предсказуемыми.

Об этом он сказал во время видеообращения.

«Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас пора именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям», — заявил он.

Видео дня

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Электроэнергия Отключение Отключения света Война в Украине Подача электроэнергии Владимир Зеленский Война России против Украины

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