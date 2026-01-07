Во Львове отключены медицинские учреждения после перевода их на графики на общих основаниях. В частности, нет электроснабжения в центре для людей, которые прошли плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на улице Чупринки.

Об этом во время брифинга заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Обновлено в 17:50. Садовый сообщил, что по состоянию на сейчас движение трамваев и троллейбусов возобновлено, электроснабжение больницам «фактически включили». Он поблагодарил и.о. министра энергетики и премьера за «твердую позицию».

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«Что мы имеем на сегодня? В ТМО № 1 сейчас отключили центр для людей, которые пережили плен и пытки. ЕСТЬ ТМО № 2. Это тяжелые больные, которые находятся на ИВЛ. Это гематология и пульмонология. Сейчас отключено электроснабжение. Плюс трамваи видите? Их нет. И троллейбусов нет. Это сейчас 13:35. Хотя все меня заверили, что электротранспорт и больницы не будут отключать», — говорил Садовый во время дневного брифинга.

Кроме того, он рассказал, что «дебаты об отключении продолжаются постоянно». Садовый говорит, во время этих разговоров обсуждались объекты, которые нельзя отключать.

«Но, извините меня, очистные сооружения, чтобы стоки пошли в Балтийское море, ну в конечном случае, нельзя отключать. Ну больницы нельзя отключать. Ну электротранспорт… это же касается всех жителей города Львова. И все это прекрасно знают. Я общаюсь с облэнерго, они говорят: „Нам пришла команда отключать“», — рассказал Садовый.

Также мэр прокомментировал слова главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, который ранее говорил, что Кабинет Министров заранее предупреждал об изменении подходов к определению критичности объектов электроснабжения. Так, начальник ОВА отмечал, что общины имели более года, чтобы подготовиться.

Садовый ответил, что Львов постоянно готовится жить в экстремальных условиях, и «ни один больной не чувствует, что мы сегодня работаем на дизель-генераторах».

«Но это бы не должно было быть в стране, где премьер-министр дает четкий месседж не отключать. Но ведь отключают», — сказал городской голова.

По словам Садового, такая ситуация не только во Львове. Он утверждает, что «это всех коснулось».

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«Просто другие набрали воды в рот и молчат. И боятся об этом говорить. Потому что завтра против них начнут те или иные действия», — добавил мэр.

В своем Telegram-канале он сообщил, что по состоянию на 14:50 во Львове до сих пор нет электроснабжения в двух медицинских учреждениях: центре для людей, которые прошли плен и пытки, а также в пульмонологическом отделении на улице Чупринки.

Однако Садовый отметил, что работу электротранспорта постепенно восстанавливают. Все трамваи уже курсируют. Троллейбусы возобновят движение в ближайшее время.

7 января Андрей Садовый сообщил, что с ночи во Львове от электроэнергии отключили часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Позже в тот же день городской голова заявил, что во Львове возобновили подачу электроэнергии для части объектов критической инфраструктуры после информации об обесточивании некоторых больниц и общественного транспорта.

В декабре премьер Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин пересмотрел списки объектов критической инфраструктуры и высвободил 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить графики отключения света для украинцев и промышленности.