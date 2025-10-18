В некоторых областях Украины применяют аварийные отключения электроэнергии

Люди с фонариками на улице в Киеве во время отключения света, 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В некоторых украинских областях вечером 18 октября применяют аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В сообщении также отмечается, что на Черниговщине оператор системы распределения (облэнерго) сейчас применяет почасовые отключения для бытовых потребителей.

Эти ограничения введены из-за последствий предыдущих российских атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться и призвали следить за сообщениями облэнерго.

Россия осенью 2025 года продолжает атаки на объекты энергетической системы Украины.

В ночь на 18 октября в Черниговской области в результате российского обстрела без электроснабжения остались около 17 тысяч абонентов. Также взрывы раздавались на Харьковщине. Мэр Чугуева Галина Минаева заявила об обесточивании города.

17 октября в Киеве и 12 областях Украины применили экстренные отключения света.

В этот день россияне массированно атаковали шахедами инфраструктуру Кривого Рога Днепропетровской области, в результате чего без электроэнергии остаются по меньшей мере 25 населенных пунктов.

16 октября Укрэнерго сообщало об аварийных обесточиваниях в городе Киев и в десяти областях, а впоследствии компания сообщила об экстренных отключениях во всех регионах Украины. Потребителей призвали экономно использовать электроэнергию.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что аварийные отключения света в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

В ночь на 16 октября россияне нанесли комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением 357 средств воздушного нападения.

