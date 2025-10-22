В Крыму зафиксировали аварийные отключения света

Дым в Крыму после атаки дронами ночью 17 октября 2025 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Согласно сообщению предприятия «Крымэнерго» в 9:26 по местному времени, свет пропал в трех населенных пунктах Джанкойского района — Простором, Антоновке, Степановке.

Реклама

Позже, в 11:20, появилось сообщение о частичном отключении электроэнергии в Симферополе — на улицах Воровского, Гаспринского, Киевской, Тургенева, Фрунзе, Битакской.

В 11:38 в Крымэнерго сообщили о частичном отключении в Гаспре, Курпатах, Ореанде и Ливадии под Ялтой.

О причинах аварий пресс-служба предприятия не сообщает, лишь пообещала в каждом из случаев восстановить электроснабжение в течение трех часов.

17 октября в захваченном россиянами Крыму в результате ночной атаки дронами были повреждены несколько электрических подстанций, были обесточивания.