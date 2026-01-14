Бригады ДТЭК круглосуточно работают в Киевской области , чтобы преодолеть последствия российских обстрелов и сильной непогоды, сообщили в среду, 14 января, в ДТЭК.

В Бучанском районе удалось стабилизировать ситуацию. Там перешли от экстренных отключений к почасовым.

В Бориспольском и Броварском районах продолжаются аварийные отключения. Также по всей области зафиксированы точечные аварии из-за непогоды.

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14 января премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что при отсутствии масштабных атак России с вечера четверга, 15 января, ожидают улучшения графиков отключений электроэнергии в Киеве.

Она отметила, что на правом берегу столицы, в частности в Шевченковском, Подольском, частично Соломенском, Голосеевском и Печерском районах, электроэнергия подается по графику 5 часов со светом и 5 часов без.

Свириденко добавила, что в Днепровском, Дарницком, Деснянском и частично Шевченковском и Оболонском районах свет подается 3−4 часа, а отключения продолжаются 9−10 часов.

14 января Минэнерго сообщило, что в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего применяются сетевые ограничения.

Тогда же новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Киев был значительно хуже подготовлен к российским атакам на энергосистему, чем Харьков, и поэтому приходится принимать кризисные меры.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.

Ночью агентство РБК-Украина и ZN.ua писали со ссылкой на сообщения в Сети, что Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области были почти полностью обесточены после взрывов. Также сообщалось о проблемах с водой.