В Днепре ввели экстренные отключения света: остановился электротранспорт

9 ноября, 18:53
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Кроме того, в Днепре не будет воды — будут проводиться аварийные работы на водопроводе (Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi)

Кроме того, в Днепре не будет воды — будут проводиться аварийные работы на водопроводе (Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi)

В Днепре из-за российских ударов ввели экстренные отключения электроэнергии, а трамваи и троллейбусы приостановили работу из-за сложной ситуации в энергосистеме. Также в части города ожидаются перебои с водоснабжением.

О чрезвычайных отключениях электроэнергии сообщили в ДТЭК. Они действуют в Днепре. В Павлоградском, части Самаровского и Синельниковского районов области применяются аварийные отключения. Для остальной части региона действуют стабилизационные графики.

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Из-за сложной энергетической ситуации в областном центре также приостановили движение трамваев и троллейбусов. О возобновлении работы электротранспорта сообщат дополнительно, отметили в департаменте транспорта Днепра, пишет Суспильне.

Кроме того, в Днепре будут проводиться аварийные работы на водопроводе Д1200. В связи с этим с 23:00 9 ноября до 23:00 10 ноября будет частично приостановлено водоснабжение в Новокодацком и Чечелевском районах.

В Центральном, Шевченковском и Соборном районах снизят давление воды. Нормализовать водоснабжение планируют к 12:00 11 ноября, сообщили в «Днепроводоканале».

Горожан призывают заранее запастись водой.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Трамвай Троллейбус Электроснабжение Война России против Украины Город Днепр

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