Шмыгаль заявил, что в Киеве и области пока не получится отказаться от экстренных отключений
Киев во время отключения света после массированного удара РФ 27 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Первый вице-премьер-министр—министра энергетики Украины Денис Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области в понедельник, 19 января, заявил, что экстренные отключения электроэнергии будут продолжаться.
«Ситуация остается сложной, работаем над точечными и системными решениями. Относительно энергетики и генерации. Дефицит в энергосистеме сохраняется. Поэтому пока, к сожалению, не получится отказаться от экстренных отключений», — отметил Шмыгаль.
Он отметил, что для Киева необходимо разработать план развития распределенной генерации. По его словам, город должен выйти на дополнительные мощности на более 100 МВт, чтобы быть более устойчивым к российским атакам.
Шмыгаль также отметил, что работы над восстановлением теплоснабжения продолжаются круглосуточно.
По данным Минразвития, всего для ликвидации аварий в Киев направили 60 дополнительных бригад.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины—министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что по состоянию на 19 января таких домов, которые остаются без тепла более 10 дней — 19 многоэтажек. Кулеба добавил, что продолжается восстановление тепла в 106 домов, где в течение последних суток произошли аварии на сети из-за непогоды и изношенной системы.
17 января в Минэнерго сообщили, что самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине сейчас наблюдается в Киеве и в Киевской области. В Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов.
Гендиректор компании YASNO Алексей Коваленко 18 января сообщил, что сейчас Украина начинает жить по графикам в 4,5−5 очередей.
Он пояснил, что максимальные интервалы 7 часов без света — 3,5 часа со светом пока неактуальны и при ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов, что является, по его словам, «текущей реальностью».