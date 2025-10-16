В Укрэнерго рассказали, сколько еще могут продолжаться аварийные отключения света

16 октября, 14:18
По данным Укрэнерго, в отдельных регионах отключения могут длиться дольше (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще в течение недели.

В комментарии РБК-Украина он уточнил, что в отдельных регионах отключения могут длиться дольше.

«Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся за неделю», — отметил глава Укрэнерго.

В то же время Зайченко отметил, что в это время аварийные отключения в пиковые периоды потребления могут быть в отдельных областях.

16 октября в Укрэнерго заявили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины введены аварийные отключения света. Впоследствии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменили отключения.

Там также предупредили, что во всех регионах Украины с 16:00 и до конца суток вероятно введение графиков ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

В ночь на 16 октября россияне совершили новую атаку на энергетику Украины, выпустив около 300 дронов и более 30 ракет. Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской и Полтавской областей.

ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Электроэнергия Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

