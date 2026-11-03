Россияне нанесли удар по энергетике в Житомирской области: в областном центре и отдельных районах пропал свет

Вечером 3 ноября в Житомире полностью отключилось электроснабжение — в результате российского удара по энергетическим объектам (Фото: instagram.com/zhitomir/)

Вечером 3 ноября в Житомире полностью пропало электроснабжение . Кроме того, без света остались и отдельные районы Житомирской области — в результате атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете и корреспонденты «Суспильного».

Представители горсовета заявили, что в случае, если к утру электроснабжение в Житомире не будет восстановлено, то в общине с 09:00 4 ноября будут развернуты пункты стойкости.

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Ранее в компании ДТЭК сообщили, что ночью и утром 3 ноября Россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов, станции прекратили выработку электроэнергии. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. Корецкий заявил о серьезных повреждениях в сети и на объектах производства электроэнергии.

Военно-воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину:

баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23, противокорабельными ракетами „Циркон“ из Ростовской, Воронежской, Курской областей РФ;

59 крылатыми (авиационными) ракетами воздушного и наземного базирования Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К» из Вологодской, Оренбургской, Орловской областей РФ;

289 ударными БПЛА типа «Шахед» (120 из них — реактивные), «Гербер» и дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Силы ПВО сбили/подавили 309 целей: три баллистические ракеты «Искандер-М"/KN-23/"Циркон», около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К" и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.

Утром 3 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях были введены экстренные отключения по распоряжению «Укрэнерго».

Кроме того, в «Киевводоканале» сообщили, что Киев временно остался без водоснабжения из-за отключения электроэнергии на объектах водоканала. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве и области действуют экстренные отключения из-за российской атаки на объекты киевского регионального энергоузла. Отключения также вызвали перебои в движении общественного транспорта.

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Позже первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 3 ноября во время очередной атаки на украинскую энергосистему российские оккупанты направили три дрона на подстанцию, критически важной для стабильной работы Хмельницкой АЭС.