В Днепре и прилегающих районах отключилось электричество из-за российской атаки — ДТЭК
Без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В четверг, 29 октября, в результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепра было повреждено оборудование магистральных сетей. Часть жителей города осталась без электроснабжения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
По данным компании, без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Они стараются вернуть свет потребителям как можно скорее.
29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.
Об эвакуации объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела спастись, часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.