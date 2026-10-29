В Днепре и прилегающих районах отключилось электричество из-за российской атаки — ДТЭК

29 октября, 22:28
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Без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В четверг, 29 октября, в результате очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру Днепра было повреждено оборудование магистральных сетей. Часть жителей города осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

По данным компании, без света остались часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов.

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Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Они стараются вернуть свет потребителям как можно скорее.

29 октября войска страны-агрессора России нанесли удар реактивным дроном по железнодорожному вокзалу в городе Днепр, в результате чего погибли 14 человек. Дрон попал в платформу, рядом с которой стояли электричка и пассажирский поезд.

Об эвакуации объявили за 10 минут до удара, локомотивная бригада успела спастись, часть людей осталась на платформе, несмотря на объявление воздушной тревоги.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   ДТЭК Электроснабжение Свет Война России против Украины Город Днепр

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