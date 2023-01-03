Энергоатом отключит один из блоков АЭС для капитального ремонта
Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)
Один из девяти рабочих энергоблоков атомных электростанций в Украине выводят в плановый капитальный ремонт.
Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram.
Во время ремонта, который осуществляется раз в четыре года, специалисты производят полную выгрузку активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора, предупредительный ремонт оборудования, а также вывоз отработанного и загрузку свежего ядерного топлива.
В настоящее время в энергетической системе работают восемь энергоблоков атомных электростанций, которые расположены на подконтрольной украинским властям территории.
Блок какой именно станции будет отключен, а также продолжительность ремонта не называют.
При этом в Энергоатоме отметили, что все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции остановлены, поскольку их включение блокируют российские военные. Станция получает электроэнергию на потребности от энергосистемы Украины.
22 декабря Энергоатом сообщил о подключении к энергосистеме Украины девятого блока АЭС. Ранее он был выведен в ремонт.