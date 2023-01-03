Энергоатом отключит один из блоков АЭС для капитального ремонта

3 января, 14:10
Поделиться:
Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Один из девяти рабочих энергоблоков атомных электростанций в Украине выводят в плановый капитальный ремонт.

Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Во время ремонта, который осуществляется раз в четыре года, специалисты производят полную выгрузку активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора, предупредительный ремонт оборудования, а также вывоз отработанного и загрузку свежего ядерного топлива.

Видео дня

В настоящее время в энергетической системе работают восемь энергоблоков атомных электростанций, которые расположены на подконтрольной украинским властям территории.

Блок какой именно станции будет отключен, а также продолжительность ремонта не называют.

При этом в Энергоатоме отметили, что все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции остановлены, поскольку их включение блокируют российские военные. Станция получает электроэнергию на потребности от энергосистемы Украины.

22 декабря Энергоатом сообщил о подключении к энергосистеме Украины девятого блока АЭС. Ранее он был выведен в ремонт.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   НАЭК Энергоатом Ремонт АЭС Энергоблок

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X