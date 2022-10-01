Отказались голосовать на псевдореферендуме. Оккупанты под Херсоном похитили супругов 1 октября, 18:20 Похищенные супруги (Фото:Каховская городская территориальная община/Facebook)

За отказ проголосовать на псевдореферендуме российские военные похитили супругов — Владислава и Анну Сибирских. Об их местонахождении неизвестно.

Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество в Facebook.

Отмечается, что 25 сентября из своего дома супругов увели вооруженные военные РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки.

Видео дня

Ранее полиция Херсонской области сообщала, что российские оккупанты похитили восьмерых жителей.

Мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселое, в Херсоне, Геническе и в Белозерской территориальном общине.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы поддержали 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».