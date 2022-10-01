Отказались голосовать на псевдореферендуме. Оккупанты под Херсоном похитили супругов

1 октября, 18:20
Поделиться:
Похищенные супруги (Фото:Каховская городская территориальная община/Facebook)

Похищенные супруги (Фото:Каховская городская территориальная община/Facebook)

За отказ проголосовать на псевдореферендуме российские военные похитили супругов — Владислава и Анну Сибирских. Об их местонахождении неизвестно.

Об этом сообщает Каховское городское территориальное общество в Facebook.

Отмечается, что 25 сентября из своего дома супругов увели вооруженные военные РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0orAx6je6rsz91YVcCqzQhDHRBaM2QPS43ZXmGicJDTNqyuiWnb6mm5g4UUt9oqjol&id=100064772648646&show_text=true&width=500

Ранее полиция Херсонской области сообщала, что российские оккупанты похитили восьмерых жителей.

Мужчин и женщин забирали из домов и с улиц в селе Веселое, в Херсоне, Геническе и в Белозерской территориальном общине.

Читайте также:

Работа ВСУ (Фото:Министерство обороны Украины / Facebook) «Война становится бескомпромиссной». Фесенко объяснил, как политические решения Путина повлияют на развитие событий в следующие полгода

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы поддержали 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о «признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

https://www.youtube.com/embed/hA1EQkKKHtQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область Российские военные Псевдореферендум Похищение Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X