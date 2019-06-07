Отказ Саакашвили возглавлять УДАР и поездка Медведчука и Бойко в Россию. Главные новости 7 июня Сегодня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В столичном кинотеатре Киев заявили о захвате здания, а премьер-министр Владимир Гройсман назвал первую пятерку своей партии.

НВ собрало главные новости дня.

В первую пятерку списка партии Гройсмана вошли три действующих министра

На съезде партии премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия заявили, что в первую пятерку списка для участия в выборах в Раду вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр Кабмина Александр Саенко и первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. Читать далее…

Оппоблок объединился с партиями Кернеса и Мураева

Нардеп Александр Вилкул заявил об объединении партий Оппозиционный блок, Мира и развития, Видродження, Наши и Доверяй делам. Читать далее…

Кинотеатр Киев сообщил о силовом захвате здания, в КГГА опровергают

Директор Культурного центра Кинотеатр Киев Вилия Бондаренко сообщила о силовом захвате здания учреждения. В свою очередь, координатор национальных и международных проектов КП Киевкинофильм Елена Бабий рассказала, что представители предприятия сейчас проводят в помещении инвентаризацию, после ее окончания все вернутся на свои рабочие места. Читать далее…

Медведчук и Бойко приехали в РФ на «переговоры»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента РФ Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой Газпрома Алексеем Миллером. Читать далее…

Нацкорпус устроил митинг на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади прошла акция протеста столичного Нацкорпуса в поддержку их главы Сергея Филимонова. Читать далее…

Саакашвили отказался возглавить партию УДАР

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии УДАР. Читать далее…