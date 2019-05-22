Отказ Рады рассматривать законопроекты Зеленского и назначение Баканова первым замглавы СБУ. Главные новости 22 мая Вчера, 20:00 638 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского, а на Донбассе захватили украинских военных.

НВ собрало самые важные новости дня.

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль замглавы Администрации президента. Сама Зеркаль пообещала в ближайшее время объяснить ситуацию с ее назначением в АП. Читать далее…

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Читать далее…

Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ

По данным СМИ, Печерский районный суд Киева в среду, 22 мая, снимет с розыска обвиняемого в масштабной коррупции в газовой сфере Александра Онищенко. Читать далее…

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского

Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского об изменении системы выборов нардепов и относительно публичных закупок. Читать далее…

На Донбассе боевики захватили восемь украинских военных

На Донбассе боевики вооруженных формирований РФ захватили восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил. Читать далее…

Богдан рассказал о подготовке первого зарубежного визита Зеленского

Глава АП Андрей Богдан заявил, что новоизбранный президент Владимир Зеленский определяется, куда именно совершит свой первый зарубежный визит. Читать далее…

Пристайко назначен замглавы Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко замглавы Администрации президента. Читать далее…