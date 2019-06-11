Отказ Филарета принимать томос и увольнение Зеленским топ-чиновников. Главные новости 11 июня
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос, а президент Владимир Зеленский продолжает увольнять топ-чиновников.
НВ собрало главные новости дня.
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Читать далее…
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием. Читать далее…
Представитель Зеленского ожидает вердикт КС по роспуску Рады до 29 июня
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа Владимира Зеленского о роспуске Рады будет принято раньше, чем через месяц. Читать далее…
Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина
Замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина. Кроме того, по словам Рябошапки, Зеленский внес в Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко. Читать далее…
Зеленский подписал представление на увольнение Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора. Читать далее…
Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады
Большая палата Конституционного суда завершила открытую часть заседания о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Читать далее…
В России прекратили уголовное преследование журналиста Медузы
В России приняли решение прекратить уголовное преследование журналиста Медузы Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Читать далее…
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА в 12 областях. Ранее он уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА. Читать далее…