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Отказ Филарета принимать томос и увольнение Зеленским топ-чиновников. Главные новости 11 июня

Сегодня, 20:00
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Отказ Филарета принимать томос и увольнение Зеленским топ-чиновников. Главные новости 11 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос, а президент Владимир Зеленский продолжает увольнять топ-чиновников.

НВ собрало главные новости дня.

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Читать далее…

Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не принимает томос Вселенского патриарха Варфоломея, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием. Читать далее…

Представитель Зеленского ожидает вердикт КС по роспуску Рады до 29 июня

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа Владимира Зеленского о роспуске Рады будет принято раньше, чем через месяц. Читать далее…

Зеленский предлагает Раде назначить Пристайко вместо Климкина

Замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина. Кроме того, по словам Рябошапки, Зеленский внес в Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко. Читать далее…

Зеленский подписал представление на увольнение Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора. Читать далее…

Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады

Большая палата Конституционного суда завершила открытую часть заседания о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Читать далее…

В России прекратили уголовное преследование журналиста Медузы

В России приняли решение прекратить уголовное преследование журналиста Медузы Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Читать далее…

Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав ОГА в 12 областях. Ранее он уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА. Читать далее…

Теги:   Юрий Луценко Павел Климкин Филарет Владимир Зеленский

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